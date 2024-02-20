طالب 15 من المرشحين العشرين الذين تم قبول طلباتهم في يناير لخوض الانتخابات الرئاسية في السنغال بإجراء الاقتراع في موعد أقصاه 2 أبريل، في ظل عدم اليقين حيال موعد التصويت.



وجاء في بيان وقعه 15 من المتنافسين العشرين الذين تم اختيارهم، «يجب تحديد الموعد الجديد للتصويت وكذلك موعد تسليم المهام بين الرئيس وخليفته قبل 2 أبريل على أبعد تقدير». وأكد اثنان ممن وقعوا على النص صحته لوكالة فرانس برس.



وشدد المرشحون على أنه لا يمكن المساس بالقائمة النهائية للمرشحين العشرين التي اصدرها المجلس الدستوري في يناير. وأوضح المرشحون أنه «منذ قرار المجلس الدستوري لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذه».



ولا يزال السنغاليون الذين من المقرر أن يدلوا بأصواتهم الأحد المقبل يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد تسلسل أحداث غير مسبوق أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات وأبطله المجلس الدستوري.



وأثار هذا التسلسل سجالا جديدا وحادا حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 أبريل، وهو تاريخ انتهاء ولاية سال رسميا.



كما يدور السجال حول البدء من جديد بإجراءات العملية التي انتهت بموافقة المجلس الدستوري في يناير على طلب 20 مرشحا لخوض هذه الانتخابات.