اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل بعد تصريحاته التي شبه فيها الحرب في غزة بـ «المحرقة».



وقال كاتس الذي دعا السفير البرازيلي فريدريكو ماير لدى إسرائيل إلى النصب التذكاري «ياد فاشيم» للمحرقة في القدس الغربية أمس «أبلغت السفير البرازيلي أن الرئيس لولا شخص غير مرغوب فيه بإسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته».



وأوضح كاتس أن «تشبيه الرئيس البرازيلي لولا حرب إسرائيل العادلة ضد حماس بأفعال هتلر والنازيين الذين أبادوا 6 ملايين يهودي يشكل هجوما خطيرا معاديا للسامية».



وتابع: «إنه يدنس ذكرى أولئك الذين قضوا نحبهم في المحرقة. لن نسامح ولن ننسى، باسمي وباسم مواطني إسرائيل أبلغت الرئيس لولا بأنه شخصية غير مرحب بها في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن كلامه».



وكان الرئيس البرازيلي قد اتهم أمس الأول إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مشبها ما تقوم به تل أبيب بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.



وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا، حيث حضر قمة الاتحاد الأفريقي: «ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة».



وأضاف الرئيس البرازيلي: «ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال».