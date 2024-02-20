بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المغفور له بإذن الله تعالى خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المغفور له بإذن الله تعالى خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.