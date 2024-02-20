عبدالله الراكان



نظمت شركة إيزي أبلاي للاستشارات التعليمية صباح أمس معرض التعليم الدولي الرسمي في فندق والدورف استوريا الأفنيوز والذي يعتبر أكبر معرض للجامعات في الكويت تحت مسمى «مبتعث» بمشاركة اكثر من 100 جامعة والتي تعتبر من افضل جامعات العالم من الطلبة واولياء الامور.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة م.عبدالله العيفان إن المعرض التعليمي ينظم للسنة العاشرة على التوالي وان عدد الجامعات المشاركة فيه هذا العام فاق الـ 100 جامعة حول العالم من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا بعدد تخصصات تجاوز 1500 تخصص، مشيرا إلى ان المعرض هذا العام اطلقنا عليه اسم «مبتعث»، حيث اننا حريصون على ان يعيش الطالب اجواء الدراسة في الخارج والغربة وايضاء لمساعدة الطلبة لتحديد مستقبلهم ولمساعدة الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج على اختيار التخصصات.



وأوضح العيفان في تصريح لـ«الأنباء» أن المعرض يختصر على الطلبة واولياء الامور السفر إلى الجامعات للالتحاق بها، مشيرا إلى اننا قمنا بجلب التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في الكويت.



وأضاف أن الطلبة الكويتيين يقبلون بشكل كبير على التخصصات الطبية وتخصــــــص الصيدلة والامن السيبراني والتخصصات الهندسية وادارة الاعمال والمحاسبة والتمويل، موضحا ان التخصصات الطبية يتنافس عليها الطلبة لحجز مقاعدهم في الجامعات المرموقة.



وبين العيفان أنه على اولياء الامور الراغبين في تعليم ابنائهم في التخصصات الطبية مراسلة الجامعات من الصف العاشر حتى يتجنب المنافسة مع الطلبة في بريطانيا، مؤكدا أن المعرض معتمد من وزارة التعليم العالي والسفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني.



وتوقع ان يصل عدد زوار المعرض إلى 10 آلاف طالب وطالبة، مؤكدا ان زوار المعرض في العام الماضي 4500 طالب وطالبة.