عبدالعزيز الفضلي



تضع وزارة التربية اللمسات الأخيرة على الانتهاء من قرار الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، ان الوزارة تتجه إلى ان الدوام سيبدأ في الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى التزامها التام بقرار ديوان الخدمة المدنية الذي حدد 4 ساعات ونصف الساعة. واوضحت المصادر ان الدوام سيكون متفاوتا في الأوقات بين المراحل التعليمية لخصوصية كل مرحلة، لافتة إلى أن دوام مرحلة رياض الأطفال سيكون لمدة ثلاث ساعات، بينما انتهاء دوام المرحلة الابتدائية سيكون في الواحدة ظهرا، أما نهاية دوام المرحلتين المتوسطة والثانوية فسيتكون في الواحدة والنصف ظهرا. وذكرت المصادر أن الوزارة ستطبق الدوام المرن مع المعلمين، مشيرة إلى أن المعلم باستطاعته الانصراف عند بدء الحصة الأخيرة ما لم يكن مكلفا بها، على أن يكون بدأ الدوام مبكرا.