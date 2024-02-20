أكد وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري دور صناعة السياحة المهم والحيوي في تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء والازدهار للدول كونها أكثر القطاعات توفيرا للفرص الاستثمارية ورافدا أساسيا لمصادر الدخل الوطني.



وقال المطيري، في كلمته امام الاجتماع الثامن للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، إن «دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إرثا ثقافيا وتنوعا مناخيا وتطورا عمرانيا يشهد أقصى مراحل الحداثة، وهو ما يمكنها من رفع مستوى الجذب السياحي لها من خلال تعزيز مفهوم السياحة البينية والعمل على تحسين الجودة لهذا القطاع الحيوي المهم».



وأضاف: «من هذا المنطلق، نؤيد وندعم كل السبل الممكنة التي تسهم في تفعيل العمل الخليجي المشترك الخاص بقطاع السياحة بأنماطه المختلفة»، معربا عن ثقته برفع مستوى الجذب السياحي إلى المنطقة من خلال المضي في تنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 ـ 2030.



وأوضح المطيري أن اهتمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالقطاع السياحي وتشجيعهم الدائم على تعزيز مفهوم السياحة البينية وإيمانهم الراسخ بدوره في دفع عجلة الاقتصاد «يلقي على عاتقنا مسؤوليات العمل المستمر في تحسين الجودة لهذا القطاع الحيوي وتعزيز بيئة حيوية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل واسعة النطاق لأبناء دول مجلس التعاون».



وهنأ المطيري الأشقاء في السعودية بالإنجاز الذي تحقق بوصول 100 مليون زائر الى المملكة، مشيرا إلى ان هذا الأمر يعكس مدى التطور والتميز لقطاع السياحة في السعودية. كما هنأ البحرين بمناسبة اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024 وسلطنة عمان بمناسبة اختيار «صور» عاصمة للسياحة العربية للعام 2024. وأشاد المطيري بنجاح قطر في تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، مهنئا اياها على فوزها بالبطولة.



وأعرب عن سعادته باستضافة الكويت للاجتماع التاسع للجنة خلال الربع الأول من العام المقبل.



من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في كلمة مماثلة، إن «قادة دول المجلس أولوا اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي إذ يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الواعدة لدعم مسيرة دول المجلس الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل».



وأضاف أن «السياحة في الخليج تشكل محورا حيويا للنمو الاقتصادي والتقارب الثقافي فمن خلال تعزيز التعاون السياحي وتطوير استراتيجيات مشتركة يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من تاريخنا الغني والموارد الطبيعية والثقافية الفريدة التي تزخر بها المنطقة لترقيتها كوجهات سياحية رائدة عالميا».