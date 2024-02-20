ضمن الجدول الزمني المحدد، دشن بنك الخليج مبادرة الاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير»، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع جمعية مشرف، والتي تستمر على مدى أسبوع كامل تشمل توزيع نحو 20 ألف كيس قبل لإعادة الاستخدام، في السوق الرئيسي للجمعية، إلى جانب العديد من الفعاليات التوعوية الأخرى.



وكان بنك الخليج قد أعلن الجدول الزمني لتطبيق المبادرة في الجمعيات التعاونية المشاركة في وهي «الضاحية والمنصورية» و«الشامية والشويخ» و«مشرف» و«الروضة وحولي» و«كيفان»، وذلك خلال حفل إطلاق بحضور مسؤولي البنك وممثلي الهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح: يسعدنا أن تكون جمعية مشرف المحطة الثالثة لمبادراتنا للاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير» وذلك بعد جمعيتي «الضاحية والمنصورية» و«الشامية والشويخ».



وأضاف: نسعى الى تحقيق أهدافنا المرجوة وفي مقدمتها تغيير ثقافة المجتمع بالتعاون مع مشرف، من خلال توزيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتحفيز زبائن الجمعية على تقليص استخدام البلاستيك.



وأشار إلى أن مبادرة «خطوة نحو التغيير» واحدة من العديد من المبادرات النوعية التي ينفذها بنك الخليج سنويا لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، ولقناعتنا بأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وجدنا من المناسب إطلاق هذه المبادرة مع عدد من كبرى الجمعيات في الكويت، حيث يتم توزيع نحو 100 ألف من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتوزيعها على المساهمين، لتكون خطوة أولى نحو تغيير النهج والثقافة، لتصبح جزءا أساسيا من سلوكهم اليومي.