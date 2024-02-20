أطلقت «كونا» أمس هويتها البصرية الجديدة في حفل أقيم بالمناسبة تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وسط حضور موظفيها والمدير العام للوكالة د.فاطمة السالم.



وقال المصمم محمد شرف في كلمة له خلال الحفل إن تصميم شعار «كونا» الجديد يعد مسؤولية كبيرة لارتباطه بمؤسسة إعلامية عريقة، مؤكدا أن الهوية البصرية تعيد لنا تطورات تاريخ الوكالة ويعكس لنا التكنولوجيا والهوية الثقافية المرتبطة بكل حقبة، موضحا أن الشعار القديم يحتوي على اختصار مسمى الوكالة باللغتين العربية والانجليزية بشكل دائري يرمز للكرة الأرضية، مضيفا أن الهوية البصرية الجديدة تعكس الطابع الرسمي للوكالة بصورة تجمع الحداثة والعراقة التاريخية.



وأشار شرف إلى أن تطورات الشعار مرت بشكل تدريجي وبطيء نسبيا للارتباط العاطفي والتاريخي به، مضيفا ان اعتماد الشعار الجديد جاء ليضمن فرادته ووضوحه دون أن يفقد معالمه البارزة مع التأكد من اختيار اللون الأزرق.



من جانبها، قالت مديرة التحرير في شؤون النشرة العربية والمشرفة على مشروع «واحة كونا الذكية» مريم الزنكي في كلمة ممثلة إن الوكالة حريصة على مواكبة التحول الرقمي الكبير في العالم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت مؤخرا مشروع الواحة.



وأضافت الزنكي ان الواحة التابعة لقطاع التحرير مختصة باستخدام جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي وتحوي جانبين الأول الذكاء الاصطناعي «افاتار» والتقارير الصوتية عبر المذيع الافتراضي والآخر صناعة المحتوى.



وأوضحت أن هذه التقنية جاءت ضمن خطة التطوير لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المؤسسات الإعلامية وتحسين جودة المحتوى الإعلامي وسرعة الإنتاج ودقة المعلومات إلى جانب استقطاب الشباب الكويتي من خلال إنتاج برامج وفعاليات لبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وبينت أن الوكالة بصدد إطلاق مجلة خاصة تم إنشاؤها بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي متخصصة بآخر تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات.



وشهد الحفل تكريم فريق «كونا» لكرة القدم لفوزه بالمركز الثالث في بطولة دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لكرة قدم الصالات 2024 بعد فوزه على نظيره الحرس الوطني 5 - 2.