تقدم سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح الخروصي بأسمى آيات التهاني بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت. وقال الخروصي: بمناسبة الذكرى الـ 63 لليوم الوطني والذكرى الـ 33 لتحرير الكويت الشقيقة، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم، راجيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار ودوام نعمة الاستقرار والأمن والأمان، وأن تواصل الكويت مسيرتها نحو كل ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من رخاء في ظل قيادته الحكيمة، وللعلاقات العمانية ـ الكويتية المتميزة المزيد من النماء والتطور.