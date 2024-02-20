في إطار الاحتفالات الوطنية بالذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين لعيد التحرير، تعلن شركة هونشي الغانم، إحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) عن إطلاق «أنشودة الأوطان»، من غناء الفنان الكويتي عبدالعزيز المسباح.



وسطر كلمات هذا العمل الفني الأديب الكويتي سعود السنعوسي، وهو مستوحى من النشيد الوطني الكويتي، وقام بتلحينه الموسيقار الكويتي د.أحمد الصالحي، بمشاركة خالد نوري في التوزيع الموسيقي ووليد السلطان في المكساج، أما الفيديو المصاحب للعمل، فقد أخرجه المبدع خالد الريس، الذي اختار بعناية مواقع التصوير ليعكس الصورة الأمثل لروح العمل.



في تعليقه حول هذا العمل، قال عدنان عيدان، المدير العام لشركة هونشي الغانم: منذ بدايته حتى النهاية، كانت رحلة تطوير هذا الإعلان تجربة فريدة ومميزة، وكان هدفنا من هذا العمل أن يحمل العمل روحا وطنية مميزة، وأن يكون فريدا بكل تفاصيله، ونحن على ثقة بأنه سينال إعجاب ومحبة الجمهور بفضل كلماته العميقة المستوحاة من النشيد الوطني الكويتي، وألحانه التي تعيد إلى الأذهان الأوبريتات الوطنية التي تميز الكويت والتي أصبحت جزءا أساسيا من احتفالاتنا بالأعياد الوطنية.



وأضاف عيدان ان الشركة تهدي هذا العمل الفني الى الكويت وشعبها، وكل من يقيم على أرضها، وتأمل أن يكون هذا العمل ذكرى راسخة مليئة بمشاعر وذكريات الماضي العريق والحاضر المشرق وإضافة مميزة في الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية.



والجدير بالذكر أن الأغنية حصدت مليون مشاهدة على منصة يوتيوب في غضون 3 أيام من إطلاقها. تعد «أنشودة الأوطان» نتاج تعاون مثمر بين شركة «Blue Films» الكويتية و«The Channel» للدعاية والإعلان، مما يبرز التزامهما المشترك ورؤيتهما الموحدة نحو إبداع عمل فني يحتفل بالمناسبات الوطنية التي تحظى بتقدير كبير.



وشارك في العمل الفني مجموعة من المحترفين، بمن في ذلك عمار الجريوي، المتخصص في تصوير الدرون ورئيس فريق الدرون بالنادي العلمي الكويتي، ومساعد المطيري، الذي أسهم كمدير فني Art Director ومصمم أزياء Stylist، ونواف راكان Casting، وأحمد الجندي Colorist، وعبدالرحمن العنزي الذي تولى مهام مدير الإنتاج Production Manager. وليلى المطوع وباقر أحمد Assistant Directors، والوليد مقداد Steadicam Operator، وجعفر Focus Puller وأحمد أنور Film Producer، وصادق محمد Director of Photography.



كلمات الأغنية



للمجد.. للمجد..



للمجد تسلم يا وطن..



وطالع السعد بجبينك.. للمجد تسلم يا وطن..



لو شحت كفوف الزمن.. تبقى وطن باسط يمينك..



لو شحت كفوف الزمن..



أنشودة الأوطان أنت.. محزمي وسنادي..



سفر الخلود اللي انكتب.. من مهد أجدادي..



يا كويت حنا نلبي.. من قبل لا تنادي..



يا بلادي.. يا بلادي..



عبرت يا بلادي الصعب..



بحق الوفى وشرع الهدى.. عبرت يا بلادي الصعب..



نادتك في العليا شهب..



والمجد رددلك صدى.. نادتك في العليا شهب..



أنشودة الأوطان أنت.. محزمي وسنادي..



سفر الخلود اللي انكتب.. من مهد أجدادي..



يا كويت حنا نلبي.. من قبل لا تنادي..



قلبي خفق.. كل ما صعد..



بيرق يرفرف في سماك..



قلبي خفق.. كل ما صعد..



بيرق يرفرف في سماك..



الله أكبر يا بلد.. الله أكبر يا بلد..



أفديك حرا في حماك..



أنشودة الأوطان أنت.. محزمي وسنادي..



سفر الخلود اللي انكتب.. من مهد أجدادي..



يا كويت حنا نلبي.. من قبل لا تنادي..



وتعتبر «هونشي» العلامة التجارية الصينية الرائدة والأكثر تميزا في قطاع السيارات، حيث تجسد تفردا لافتا من خلال مزج التراث الصيني العريق بأحدث التكنولوجيات في صناعة السيارات.



ومنذ تأسيسها عام 1958 استطاعت «هونشي» تطوير سيارات تمثل رمزا للفخامة والجودة العالية والقيمة المضافة.