محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أنه قد تم تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمشروع مستودع المنتجات النفطية المخطط له في منطقة المطلاع بالكويت حتى 30 أبريل المقبل، وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أصدرت دعوة لشركات المقاولات المعنية لتقديم عطاءاتها بشأن المشروع في نوفمبر 2023، وحددت 13 الجاري موعدا نهائيا لتقديم العروض، فيما تلا ذلك عقد اجتماع ما قبل المناقصة في 17 ديسمبر 2023.



وتقدر قيمة المشروع بـ 800 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشمل نطاق العمل في المشروع المخطط له تحت مسمى مستودع الوقود الجديد في المطلاع المهام التالية: تطوير مرافق الضخ الجديدة في محطتي تكرير النفط في ميناءي الأحمدي والشعيبة، ومد خطوط الأنابيب داخل البلاد من محطتي ميناءي الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في ديسمبر 2021 أن شركة وود غروب البريطانية قد أكملت أعمال الهندسة والتصميمات الأولية المنقحة للمشروع الذي طال انتظاره لتطوير مستودع تسويق المنتجات النفطية في محافظة الجهراء، وقد شهد المشروع تأخيرات كبيرة منذ الانتهاء من دراسات الجدوى في عام 2013.



كما تم الانتهاء من أعمال التصميمات والهندسة الأولية في الأصل في عام 2015 قبل أن تقرر شركة البترول الوطنية ضرورة مراجعة التصميم الأصلي. وذكرت المجلة انه تم تحديث مصفاة ميناء الأحمدي كجزء من مشروع الوقود النظيف الذي بلغت تكلفته 16 مليار دولار.



وقامت شركة البترول الوطنية في سبتمبر 2021 بتشغيل الوحدات النهائية لمشروع الوقود النظيف، الذي كان من شأنه دمج وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وأدى ذلك إلى رفع الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبدالله إلى 454 ألف برميل يوميا، أما مصفاة ميناء الأحمدي فقد ارتفعت طاقتها التكريرية إلى 346 ألف برميل يوميا.