عبدالعزيز الفضلي



أعلنت الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي عن افتتاح مراكز الإرشاد الاجتماعي والنفسي والتوجيه الأسري.



وذكرت العنزي أن هذه المراكز تختص بتقديم الخدمات الإرشادية لفئات متنوعة من الطلبة الذين يحتاجون إلى توجيه وإرشاد نفسي واجتماعي لتمكينهم وتأهيلهم وتقديم جميع الإرشادات النفسية والاجتماعية لهم.



وأوضحت العنزي أن المراكز تعمل بالفترة المسائية ما بين الساعة 5 مساء حتى 8 مساء بمراكز محددة ومن الساعة 2 مساء وحتى 7 مساء بمراكز أخرى وذلك بواقع يومين بالاسبوع.



وأشارت العنزي أنه تم تخصيص ساعات العمل للمراكز بأوقات مختلفة تسهيلا لتقديم تلك الخدمات بفترات تناسب الطلبة وأولياء أمورهم، مشيرة إلى أنه تم توزيع المراكز على المناطق التعليمية الست وعلى أن يراجع الطالب المركز التابع لمنطقته التعليمية المسجل بها.



وبينت العنزي أن مواعيد عمل مركز الإرشاد في الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية مركز روضة أحد وفي الإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية مركز روضة عبدالعزيز الشاهين والإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير في مبنى المنطقة بالدور التاسع وذلك بيومي الإثنين والأربعاء بالفترة المسائية من الساعة 5 الى 8 مساء، أما في مركز الإدارة العامة لمنطقة الأحمدي التعليمية فيعمل يومي الإثنين والأربعاء بالفترة من 2 حتى 7 مساء في مبنى منطقة الأحمدي التعليمية مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية، ويعمل مركز منطقة الفروانية التعليمية في مدرسة عقبة بن عامر بنين في منطقة اشبيلية يومي الأحد والثلاثاء بالفترة من 5 حتى 8 مساء وكما يعمل مركز الجهراء في الإدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية، بمراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 5 حتى 8 مساء.



الجدير بالذكر أنه يعمل في المراكز مختصون نفسيون واجتماعيون من مراقبات الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمناطق التعليمية من ذوي الخبرة الذين يقدمون المساعدة اللازمة لجميع الحالات التي تواجه الطلبة من صعوبات ومشاكل نفسية او اجتماعية او أكاديمية تؤثر على تحصيلهم الدراسي.