







بروكسل ـ أ.ف.پ: أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 26 دولة عضوا في الاتحاد من أصل 27 طالبت أمس بـ «هدنة إنسانية فورية» في قطاع غزة، في وقت اعلن الجيش الاسرائيلي أنه يستعد لشن هجوم على مدينة رفح في اقصى جنوب القطاع.



وقال بوريل، في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين، إن هذا الطلب، الذي رفضته المجر، يعني «وقفا للمعارك» يمهد لاحقا لوقف دائم لإطلاق النار.



وأضاف بوريل أن الدول الـ 26 «قلقة جدا» لاحتمال شن هجوم على رفح، مؤكدا أن الوضع في غزة كارثي وقد «يزداد سوءا» إذا اصرت اسرائيل على تنفيذ هذه العملية.



وأكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب عبر منصة اكس أن الدول الـ 26 طالبت اسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح.



وهددت إسرائيل بمواصلة هجومها في قطاع غزة بما فيه منطقة رفح في شهر رمضان الذي يحل في مارس، إذا لم تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحلول ذلك الوقت سراح الرهائن المحتجزين، في وقت يتواصل القصف العنيف على القطاع المحاصر.



وسئل بوريل عن رفض المجر الانضمام إلى طلب بقية الدول، فرفض الإدلاء بأي تعليق، مشددا على أن الاتحاد الاوروبي يعتزم «اداء دور» في المنطقة ولا يمكنه القيام بذلك الا إذا كان «موحدا».



وثمة انقسام كبير بين الاوروبيين حول النزاع بين اسرائيل و«حماس»، فبعض الدول مثل المجر تقر بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين تطالب دول أخرى على غرار إسبانيا وايرلندا بوقف فوري لإطلاق النار يضع حدا نهائيا للحرب.