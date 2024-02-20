عثمان توفيقي: افتتاح الفرع الجديد ضمن إستراتيجيتنا الشاملة للتوسع بتقديم خدماتنا المصرفية

افتتاح فرع صباح السالم جزء من خطة جديدة لتوسيع شبكة الفروع وإعادة توزيع القائمة منها

«KIB» يهدف ليكون قريباً من عملائه أينما كانوا وفي أي وقت لتمكينهم من الوصول إلى كل احتياجاتهم

افتتاح فروع جديدة بمواقع إستراتيجية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء بالمناطق السكنية والمجمعات



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) افتتاح فرعه الجديد في منطقة صباح السالم بتصميم عصري ومبتكر، وبمواصفات تقنية متطورة تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي الجديدة التي يعمل البنك على تطبيقها، وفي إطار سعيه المستمر لتعزيز تجربة عملائه المصرفية وأن يكون أقرب إليهم أينما كانوا.



واحتفل البنك بافتتاح الفرع الجديد بحضور محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي «KIB» رائد جواد بوخمسين، ومدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي، إلى جانب مجموعة من قيادات البنك.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «تأتي هذه الخطوة بافتتاح الفرع الجديد في إطار الاستراتيجية الشاملة التي نعمل على تنفيذها بشكل منهجي ومدروس، والرامية إلى التوسع بتقديم خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية على أعلى مستوى، وأن يكون KIB قريبا من عملائه أينما كانوا وفي أي وقت، لتمكينهم من الوصول إلى كل الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم، وكذلك إنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى السرعة والسهولة، بما ينسجم مع مكانته المرموقة في القطاع المالي المحلي».



وأضاف: «افتتاح فرع صباح السالم يأتي كجزء من خطة KIB الجديدة والهادفة إلى التوسع بشبكة فروعه وتطوير وإعادة توزيع فروعه الحالية، إلى جانب افتتاح فروع جديدة في المواقع الاستراتيجية التي تضمن وصول عدد أكبر من العملاء في المناطق السكنية والمجمعات التجارية. كما أننا نضع نصب أعيننا تبني خطط التحول والتغيير بشكل سلس وبناء على رؤية تصميمية بمفاهيم مبتكرة، بهدف الانتقال من الصورة النمطية للخدمات المصرفية للعملاء، انطلاقا من شعارنا المؤسسي، بنك للحياة».



وفي السياق ذاته، أوضح أن فرع البنك الجديد في صباح السالم مجهز بأحدث التكنولوجيا المالية والتقنيات المصرفية، قائلا: «من شأن هذا الفرع توفير طريقة تفاعلية مبتكرة ومتطورة في أسلوب تلبية متطلبات العملاء، إذ تم تزويده بتقنيات استثنائية وتكنولوجيا مالية حديثة، إلى جانب تصاميم جديدة ومختلفة كليا، لضمان تمتع العملاء بالراحة والرفاهية في كل مراحل إنجاز العمليات المصرفية والاستفادة من كل الخدمات والمنتجات والعروض التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أسلوب حياتهم العصري».



تجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تنفيذ خططه الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة كافة التطورات في عالم الرقمنة، وأن يكون قريبا من عملائه بمختلف المواقع في كل أنحاء الكويت، وذلك بهدف الاستمرار في تعزيز تجربتهم بمزايا فريدة تلبي تطلعاتهم وتعكس مكانته المتقدمة بين مؤسسات القطاع المصرفي المحلي.