

عرضت أودي الكويت، الممثلة من شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات مجموعة متقدمة من طرازات السيارات الجديدة في معرض الكويت للاستدامة الذي أقيم في «مروج» بالفترة من تاريخ 8 حتى 10 فبراير الجاري، وتميزت السيارات المعروضة من أودي في المعرض بكونها صديقة للبيئة وهي e-tron GT وQ8 e-tron الكهربائية كليا.



وتوافرت سيارات أودي الكهربائية المختارة بعروض خاصة بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي وشملت العروض ضمان 8 سنوات على البطارية، و5 سنوات على الإطارات، وباقة من الخدمات لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى 5 سنوات للمساعدة على الطريق، وتبدأ أسعار سيارات GT e-tron من 33.500 دينارا حتى 36.500 دينارا بحسب الطراز، وتبدأ أسعار سيارات أودي من طراز Q8 e-tron من 38 ألف دينار حتى 42 ألف دينار.



وتعد سيارة أودي e-tron GT نموذجا مثاليا للسيارات العصرية المتطورة. فهي توفر مستوى استثنائيا من الراحة والأناقة وقوة الأداء الرياضي، أما التصميم الرياضي للمقاعد فهو أبرز سمات هذا الطراز، حيث يوفر راحة مثالية لجميع الركاب، وتم التركيز على مقعد السائق بشكل خاص من خلال تزويده بمساحة مدمجة لدعم الرأس ووسائد جانبية داعمة، ما يمنح السائق قدرا أكبر من الراحة والقدرة على التحكم أثناء القيادة.



وتساعدك بطارية الليثيوم، المدمجة بشكل مسطح في الهيكل السفلي للسيارة والتي تصل قدرتها إلى 800 فولت، على الوصول بالسيارة إلى أعلى مستوى من الأداء أثناء الشحن والقيادة. وفي ظل وجود نظام استرجاع الطاقة المتطور الذي تشتهر به Audi، يمكن للسيارة بلوغ مدى يصل إلى 488 كم وفقا لمقاييس WLTP العالمية.



وبالإضافة إلى نظام القيادة الكهربائي، يضمن نظام الدفع الرباعي توزيع القدرة بشكل مناسب على الإطارات الـ 4 للسيارة، فعند وصول العزم إلى درجة مناسبة، يتم التركيز على نقل القدرة إلى الإطارات الأمامية.