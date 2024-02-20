

شاركت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» في معرض «Auto Land» المقام بأرض المعارض في مشرف، وهو أكبر معارض سيارات في الكويت، بمشاركة أكثر من 40 شركة ووكالة سيارات وعدد من البنوك وشركات التأمين. ويضم المعرض أحدث الموديلات وآخر التطورات والابتكارات في قطاع صناعة السيارات على مستوى العالم. وشهد افتتاح المعرض حضورا كثيفا من ممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد وممثلي ومديري الشركات، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.



واستقبلت «بيتك تكافل» عملاءها وزوار المعرض في جناح خاص، حيث قام فريق «بيتك تكافل» بعرض مزايا تأمين السيارات الشامل، كما أنه يقدم خصم خاص خلال فترة المعرض، بالإضافة إلى توضيح الجانب الشرعي في المعاملة وغيرها من الأمور التي تهم العميل.



وتستهدف «بيتك تكافل» من خلال مشاركتها في المعارض تعزيز الانتشار والتواجد لتصبح أقرب إلى عملائها، وكذلك التعرف على المتطلبات والاحتياجات التي يطرحها العملاء ودراسة آرائهم ومقترحاتهم، حيث تعتبر المعارض فرصة للالتقاء المباشر مع العملاء.