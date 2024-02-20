

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين عن الأسبوع الماضي من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: نادية سليمان أحمد العلي، محمد عويد فزع الشمري، طيبة غلوم علي حسين، خالد عايد بشير السليماني، عزاره فالح حميدي الحسيني، مريم بخيت سلطان الدوسري، رهام شاكر حسن العوضي، حمد فيصل بجاد الهاجري، خالد ناصر خالد المسعد، أحمد حمد مهلهل المري، بينما توج 10 رابحين عن الأسبوع الحالي من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: سعاد مطلق سعيد المطيري، فاطمة صالح سالم العازمي، عادل حوري راضي العنزي، أمينة صباح مشرف الخالدي، يعقوب السيد هاشم الرفاعي، فالح شريف فهد الخالدي، إيمان عبدالحميد أحمد المنصور، بدر حسين علي عبدالله، نزال مناحي صالح العازمي، عبدالله يعقوب محمد الكندري.

وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.