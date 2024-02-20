

مفرح الشمري



انتهت إذاعة البرنامج العام من تسجيل جميع مسلسلاتها الدرامية التي ستبث عبر اثيرها طوال شهر رمضان، فبعد تسجيل المخرجة غادة السني حلقات مسلسلها «مدينة الاحلام» والمخرج يوسف الحشاش حلقات «أحفادي الاعزاء» والمخرج عبدالمحسن العمر حلقات المسلسل الكوميدي «عايلة بن صچمة»، تصدى المخرج محمد جمال الشطي لتسجيل حلقات «البوابة» الاربعاء الماضي، وهو من تأليف فلول الفيلكاوي وتمثيل جاسم النبهان وسمير القلاف وعبير الجندي وفهد العبدالمحسن وأبرار المفيدي وغادة السني وخالد المفيدي ومحمد العلوي وعمر البكر وإلهام الحمادي ويوسف العمر وعبدالكريم اسماعيل وآخرين.



المسلسل تدور أحداثه العائلية بطريقة خيالية في 30 حلقة درامية، حيث نستمع إلى «بوابة عجيبة» تنقلهم من عالم إلى عالم آخر في قالب اجتماعي بلمسات فكاهية فنتازية لتوصيل فكرة العمل للمستمع بالداخل والخارج.



يذكر ان المسلسلات الدرامية الاذاعية يتم تسجيلها في استديو الدراما بتواجد الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع ومدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي، وذلك لتذليل جميع الصعوبات امام القائمين على هذه الاعمال حتى تكون في المستوى المطلوب عند بثها وذلك للمكانة العريقة التي تتبوأها اذاعة الكويت في الوطن العربي.