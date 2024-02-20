

دعاء خطاب

DOUA_KHATTAB@



بأجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية والتفاؤل، حلت المؤثرة المصرية وصانعة المحتوى رولين القاسم صاحبة عبارة «بونجور يا بيبي»، ضيفة على برنامج «نغم الصباح» البرنامج الإذاعي الذي يعد النافذة الصباحية التي يستهل بها الكثيرون يومهم منذ سنوات طويلة ويبث عبر إذاعة وتلفزيون «مارينا اف ام ٩٠٫٤» من الساعة ٧ حتى ١٠ صباحا، ويتولى تقديمه عبدالمطلب نذر وسارة السويدان وتتولى إعداده هزار سمير وتصدى للإخراج ساهر وبحضور مدير عام الإذاعة الاعلامي مهند يوسف.



«الأنباء» حضرت الحلقة لتغطية الكواليس التي طغت عليها أجواء الضحك والمرح والطاقة الإيجابية، ودارت الحلقة حول المحتوى الذي اشتهرت رولين بتقديمه ويتعلق بطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقدم النصائح بشكل كوميدي بهدف اعادة إحياء الإرث القديم للأسرة المصرية والعربية القائم على الود والتقدير بين الزوجة والزوج.

وأعربت القاسم عن سعادتها بزيارتها الاولى للكويت خاصة انها تزامنت مع بدء الاحتفال بالأعياد الوطنية وامتنانها لحفاوة الاستقبال. وكطبيعة البرنامج انهالت مكالمات المتابعين للترحيب بالضيفة وكان من ضمنهم مكالمة خاصة من الإعلامي الكبير مدير عام إذاعة «مارينا إف إم» مهند يوسف عبدالرحمن «مايك مبلتع» أشار خلالها إلى اجماع الجنسين على حب رولين وخاصة انها تقدم محتوى كوميديا من واقع الحياة اليومية، كما قدم «مبلتع» عرضا لرولين على الهواء للانضمام إلى فريق عمل البرنامج على سبيل الدعابة.

وعلى هامش لقائها الاذاعي كشفت رولين القاسم لـ«الأنباء» عن سبب تواجدها في الكويت لحضور أمسية اجتماعية تفاعلية مع الجمهور الكويتي في الجامعة الأمريكية يومي 19-20 فبراير، كما علقت على خبر انضمامها الى شركة المتحدة للخدمات الاعلامية لتقديم اكبر بودكاست عربي من خلال برنامج «بونجور يا بيبي» الذي يستضيف ويقدم تجارب حياتية عن العلاقات بين الرجل والمرأة، كما عرجت خلال اللقاء على تجربتها التمثيلية في العديد من الأعمال، من بينها «اهل كايرو»، «سجن النساء»، و«لما كنا صغيرين».

وقالت انا خريجة جامعة أمريكية ودرست فنون التمثيل والإخراج، كما حصلت على العديد من الورش والدورات التدريبية في التمثيل و«السيكولوجي» ايضا.