

ياسر العيلة



الأغاني الوطنية تلعب دائما دورا حيويا في تعزيز الروح الوطنية، وشحذ الهمم، وتأصيل حب الوطن، وتربية وتنمية الروح الوطنية في مختلف الأجيال، وتوحيد صفوف الشعب خلف قائده. وغالبا ما تكون هذه الأغاني قصيرة وقليلة الأبيات، وقد تحتوي على موسيقى أو قد لا تحتوي. وكعادة المطربين والشعراء والملحنين في شهر فبراير من كل عام يتنافس الجميع على تقديم أعمال وطنية خاصة بالكويت وأميرها.



«الأنباء» رصدت بعض تلك الأعمال من خلال السطور التالية:



الملحن الكبير فهد الناصر وتوأمه الروحي الشاعر المتميز سعد المسلم، يقدمان واحدا من أجمل الأعمال الوطنية لهذا العام بعنوان «أنت قادر»، غناء عبدالسلام محمد وحنين حسين، توزيع فهد البحري، مكس وماستر جاسم محمد، وتم تصويرها بشكل سينمائي جميل من قبل المخرج المبدع أحمد عبدالواحد، والأغنية من إنتاج شركة «أطياب المرشود».



ولم يكتف الناصر بهذه الأغنية فقط وإنما يقدم مع شريك نجاحاته المطرب الكبير «نبض الكويت» نبيل شعيل أغنية «شيخنا مشعل»، وهي من كلمات الشاعر نايف الرشيدي وتوزيع فهد البحري ومكساج جاسم محمد، إنتاج تلفزيون الكويت.



ومن الأعمال الوطنية التي نالت إعجاب الكثيرون أغنية «مشعل شيخنا» للمطرب الكبير سلمان العماري، كلمات خالد الهيفي، ألحان المتألق حمد الخضر، توزيع النجم عبدالله العماني، مكس وماستر صهيب العوضي، ولم يكتف عبدالله العماني بالتوزيع الموسيقي فقط وإنما قام بكتابة وتلحين أغنية وطنية للأطفال تنفيذ وفكرة «Social Firm CO»، من إخراج سلمان المنيفي، وتحمل اسم «أم الكل» غناء مجموعة من الأطفال، وتم التسجيل في استديو «Faiha Ganges»، وللعماني أيضا تعاون من كلماته وتوزيعه مع المطرب الكبير حبيب الدويلة في أغنية «كلنا نفداك يا كويتنا»، غناء وألحان الدويلة، مكس وماستر عادل العماني، وأيضا هناك عمل وطني من كلمات وتوزيع عبدالله العماني بعنوان «أميرنا» ألحان الملحن القدير عبدالله الجاسم ومكس وماستر ميثم الصراف وغناء مجموعة من الكورال، وآخر أعمال العماني «ما شاء الله عليه» أغنية «مشعل أملنا» توزيع ومكس عبدالله العماني، كلمات الدانة، ألحان وغناء مشاري المحبوب وعبدالعزيز يوسف.



من جانبه، يقدم النجم الشاب بدر الشعيبي أغنية «الكويتي مازال»، كلمات وألحان علي أبوغيث وتوزيع علي المتروك ومكس وماستر منتظر الزاير، ومن إخراج الموهوب شملان النصار، الذي يقدم لنا كليبا مختلفا ومتميزا، والعمل من إنتاج شركة «stc» للاتصالات.



وكان للمطرب خالد بوصخر مشاركة في سباق الأعمال الوطنية من خلال أغنية من ألحانه وغنائه تحمل اسم «اي نحبج»، كلمات هند حمد، توزيع عبدالله المسعود، مكس وماستر ماهر صلاح.