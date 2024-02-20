

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الوطني محمد دهيليس بعد التعادل مع القادسية 0-0 في الجولة الـ16 من دوري زين الممتاز إن النقطة تعتبر مقنعة لاسيما أن الفريق عانى من غيابات مؤثرة من بينها رأس الحربة شبيب الخالدي بداعي الإصابة.



وأضاف أن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا على مستوى الانضباط التكتيكي وأتيحت لهم أكثر من فرصة محققة إلا أن الدفاعات في الفريقين مع حارسي المرمى كانت لهم الكلمة العليا في المباراة، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال متاحة للبقاء بين الـ6 الأوائل بشرط تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهتي الفحيحيل والعربي، لافتا إلى أن التركيز سيكون على مواجهة الأخضر في نصف نهائي كأس السوبر الخميس المقبل.