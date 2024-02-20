

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت، على نظيره كاظمة بفارق 30 نقطة (96-66)، في الموجهة المؤجلة من القسم الأول للدوري العام لكرة السلة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ليرفع «العميد» رصيده إلى 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن القادسية متصدر الترتيب، فيما وصل كاظمة إلى النقطة 25 بالمركز الثالث.



وفي مباراة أخرى، تغلب النصر على اليرموك 87-84 في مواجهة مثيرة ومتكافئة حتى دقائقها الأخيرة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة 16 في المركز التاسع والأخير.



جاءت مواجهة الكويت وكاظمة جيدة من حيث المستوى الفني، متكافئة في بداياتها، لكن دانت الأفضلية في أغلب فتراتها للكويت حامل اللقب، الساعي إلى اعتلاء الصدارة من غريمه القادسية، قبل الانتقال إلى «المربع الذهبي» الحاسم على لقب الدوري، وقد تناوب لاعبو الكويت محمد عدنان، والكسندر الغيص، وعبدالرحمن السهو، والهاييتي كادي لالان، والأميركيان ماركوس جورجيوس هانت، وانتوني كار، على زيادة الفارق شوطا بعد آخر، حتى حسموا المباراة لمصلحتهم.