

فشل ميلان في استغلال سقوط يوفنتوس بفخ التعادل مع فيرونا 2-2، لكي يزيحه عن المركز الثاني، وذلك بسقوطه أمام مضيفه مونتسا 2-4 في مباراة أكملها الفريق اللومباردي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 إثر طرد مهاجمه الصربي لوكا يوفتيش بالبطاقة الحمراء ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي وتابع روما صحوته منذ إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وعاد بفوز ثمين على فروزينوني بـ3-0 ليحافظ على آماله باحتلال مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل. ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس.

واعترف ستيفانو بيولي مدرب ميلان، بأن فريقه ارتكب الكثير من الأخطاء المدمرة، وقال «لقد ارتكبنا أخطاء دمرت المباراة، عندما تستقبل 4 أهداف، فمن الخطأ القول اننا لعبنا نصف الساعة الأولى بشكل جيد، لكن هذا صحيح». وأضاف: «بطبيعة الحال اللعب بعشرة لاعبين جعل الأمر أكثر صعوبة، ثم بعد أن أصبحت النتيجة (2-2) كان يجب أن نكون أكثر حدة، وندافع بشكل أفضل. لكن في هذه اللحظة شعر الفريق بالثقة وأراد تحقيق الفوز، كانت هناك أخطاء كثيرة».

واستطرد «إنها هزيمة مؤلمة بالنسبة لسيناريو المباراة والوضع الذي كنا فيه، الشخص الوحيد الذي كان مفترض أن يبدأ أساسيا هو لياو، لكنه تعرض لإصابة طفيفة ولم نرغب في المخاطرة به».



بايرن في أزمة بعد سقوطه للمرة الثالثة توالياً

ألحق بوخوم بنظيره بايرن ميونيخ بطل ألمانيا خسارة ثالثة تواليا في مختلف المسابقات بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.



وبات الفريق البافاري، بطل الدوري في المواسم الـ 11 الأخيرة، متخلفا بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر الذي بات أقرب من أي وقت مضى لإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز فريق المدرب الاسباني شابي ألونسو على هايدنهايم 2-1 ليحافظ على سجله الخالي من اي هزيمة هذا الموسم.

وستزيد الخسارة من الضغوط على كاهل مدرب بايرن توماس توخل حيث يعيش بايرن ازمة غير مسبوقة، إذ إنها المرة الاولى التي يخسر فيها ثلاث مباريات على التوالي منذ عام 2015. واكتفى توخل بالقول بعد المباراة إن «الخسارة اليوم لم تكن مبررة. لم نكن محظوظين للغاية».



والمفارقة ان بايرن كان قد هزم بوخوم ذهابا بشكل ساحق 7-0.



غاتوزو يرحل عن مرسيليا



سيرحل المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو عن نادي مرسيليا بعد الخسارة الأخيرة أمام بريست 0-1 المنقوص في المرحلة الثانية والعشرين للدوري الفرنسي، وفقا لما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من المفاوضات.



ووصل غاتوزو (46 عاما) إلى مرسيليا في سبتمبر الماضي بدلا من الإسباني مارسيلينو، لكنه لم يتمكن من إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي ولم يفز معه بأي مباراة ضمن الدوري منذ بداية عام 2024، ليحتل المركز التاسع بـ30 نقطة.



وسيكون الانفصال عن غاتوزو بالتراضي بين الطرفين، وليس على شكل إقالة.