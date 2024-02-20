من السماء تبدو كأنها أنماط دائرية ضخمة صنعتها كائنات فضائية، لكنها في الواقع تقنية قديمة أحياها مزارعون لمحاربة أزمة المناخ على هضاب بونو بجبال الأنديز على الحدود بين الپيرو وبوليفيا.



يقول المزارع سيزار كوتيبا (42 عاما) في سهول أكورا الرطبة، وهي قرية تقع على ارتفاع 3812 مترا قرب بحيرة تيتيكاكا لوكالة فرانس برس إن هذه التقنية الزراعية المسماة «وارو وارو» وهي كلمة في لغة الكتشوا تعني «قمامة»: «مفيدة جدا في فترات الجفاف والصقيع».



وداخل دائرة تجري فيها المياه بقنوات يبلغ عمقها مترا، منصات مستطيلة تزع فيها الشتلات. وفي القنوات تمتص المياه حرارة الشمس خلال النهار وتطلقها في الليل عندما تنخفض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر.



ويوضح عالم الآثار فيلكو ماروسيك من وزارة الثقافة في منطقة بونو «مكنت مهارة المستوطنين قبل الإسبان من تطوير هذه التكنولوجيا التي تحقق أقصى استفادة من القدرة المائية للمنطقة ومن فترات الأمطار». ويضيف أن تربة المرتفعات فقيرة وجافة وغير مواتية للنشاط الزراعي. لكن بفضل هذه التقنية «التي تجعل مكافحة الصقيع وتخصيب التربة وتوليد مناخات محلية أمورا ممكنة»، يحصد المزارعون محاصيل البطاطا والكينوا.



وتعود أصول «وارو وارو» إلى ألفي عام في منطقة أيمارا، لكن إمبراطورية الإنكا (في القرن الخامس عشر الميلادي) توقفت عن استخدامها. ويوضح ماروسيك أن إعادة بنائها بدأت في التسعينات.



من جهته، يقول غاستون كيسبي، وهو مهندس زراعي يبلغ 43 عاما، إن فوائد هذا النظام مهمة للغاية نظرا للتغيرات المناخية غير المتوقعة بسبب احترار المناخ.