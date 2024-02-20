ثمّن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عاليا مواقف دولة الكويت «المشرفة» المؤيدة للقضية الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي.



وقال المالكي، في تصريح لـ «كونا» على هامش حضوره حفل سفارة الكويت لدى هولندا بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير: إن «دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مميز ويتوافق على كل أشكال الدعوم بحكم ما يربط القيادتين الكويتية والفلسطينية والشعبين الشقيقين من علاقات قوية وتاريخية».



وأضاف أن «المواقف المشرفة التي عبرت عنها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا عبر عقود طويلة لدعم القضية الفلسطينية تبعث على الفخر.. ونحن فخورون دائما بالعلاقة المميزة التي تربطنا بها».



وذكر المالكي الذي يزور لاهاي لحضور جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية «نحن مستفيدون من الدعم العربي الذي نحصل عليه باستمرار وهو أمر متوقع وطبيعي».



من جانبه، رفع سفير الكويت لدى هولندا علي الظفيري في تصريح لـ «كونا» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والحكومة والشعب الكويتي كافة بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية.



وأعرب عن تمنياته أن يعيد هذه المناسبات على دولة الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات.



وقال إن «الكويت تحتفل اليوم في ظل عهد جديد مع تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم.. ونرجو أن تشهد الكويت في المرحلة المقبلة المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء».



وأشاد السفير بالعلاقات «المميزة» التي تربط الكويت وهولندا، معربا عن الأمل في أن تشهد مزيدا من التطور في مختلف مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة.



وقال «اليوم نحن نحتفل بالذكرى الـ 60 على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والتي انشئت عام 1964»، مؤكدا أن مسيرة العلاقات «مفعمة» بالعديد من الانجازات.



وأضح أن البلدين الصديقين حريصان على الدفع بهذه العلاقة إلى مستويات أرحب والبناء على كل ما تم تحقيقه من انجازات في مسيرة العلاقات الثنائية.



حضر حفل السفارة إلى جانب الوزير الفلسطيني واعضاء السفارة عدد من الشخصيات الهولندية الرسمية ورجال الاعمال والسفراء العرب والاجانب وأعضاء البعثات الديبلوماسية وممثلو المنظمات الدولية في لاهاي.