

عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن البدء بعملية فحص الشهادات الدراسية للموظفين فيها من المواطنين والمقيمين.

وقال وكيل القطاع الإداري بالتكليف فيصل الجطيلي في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام، جاء فيه: بالإشارة إلى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 28/11/2023 المتضمن الإشارة لكتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة، وطلبهم حصر أسماء وبيانات جميع العاملين بالوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1/1/2000 حتى تاريخه من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.

وفي إطار ذلك تم حصر بعض البيانات المطلوبة وهي: الاسم، الرقم المدني، جهة العمل، التخصص الجامعة المانحة، الدولة المانحة، من خلال الشاشات المتاحة بالنظم المتكاملة ولاستكمال البيانات بالشكل المطلوب وتوفير نسخ عن المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من التعليم العالي، مع الإيعاز لجميع العاملين التابعين لقطاعكم ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1/1/2000 حتى تاريخه بتزويدكم بنسخة ضوئية عن المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من التعليم العالي.

وحرصا على توفير المطلوب بشكل عاجل، يرجى تزويدنا بنسخ عن المطلوب بصيغة pdf على قرص مدمج CD أو شريحة ذاكرة.