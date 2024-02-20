غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى دولة قطر وذلك في زيارة دولة.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ د.محمد الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح والشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح والشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح والشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح والشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح والشيخ عبدالله سالم صباح السالم الصباح والشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.



