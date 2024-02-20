أقيمت بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة ظهر اليوم، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لدولة قطر .

ولدى وصول الموكب الرسمي المقل لسموه إلى الديوان الأميري اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة وقامت مجموعة من الفرق الشعبية بأداء العرضة القطرية وأطلقت المدفعية ثماني عشرة طلقة ترحيبا بقدوم سموه.

وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الوطني لدولة قطر.

بعدها تفضل سموه بمصافحة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ والأعيان وكبار المسؤولين بالحكومة القطرية كما قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

هذا ووصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، إلى العاصمة الدوحة بدولة قطر وذلك في زيارة دولة.

وقد قام سرب من الطائرات الحربية القطرية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء القطرية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر .

كما كان في استقبال سموه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوات الأمن الداخلي (لخويا) ورئيس بعثة الشرف المرافقة، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود، وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر خالد بدر المطيري.

هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح ومعالي الشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح والشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح والشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح والشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح والشيخ عبدالله سالم صباح السالم الصباح والشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.









