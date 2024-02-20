اختارت منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا (SWAACELSO) رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في وزارة الصحة الكويتية د.هدى الفودري رئيسا للمنظمة.

جاء ذلك خلال استضافة دولة الكويت لمؤتمر دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا العاشر مؤخرا الذي انعقد برعاية وحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي ومشاركة خبراء في مجال دعم الحياة من أكثر من 20 دولة من أجل تبادل الخبرات.

وأرجع المؤتمر اختيار الدكتورة الفودري للمنصب إلى دورها المؤثر في المنظمة عبر عضويتها في لجنة المجموعة الموجهة لمنظمة دعم الحياة وترؤسها للجنة التدريب والتواصل والمحاكاة الفرعية خلال السنوات السابقة.

وأفاد بأن الفودري ساهمت كذلك بشكل أساسي في إرساء قواعد خدمة دعم الحياة خارج الجسم والمعروفة بـ(الايكمو) في وزارة الصحة من خلال الإعداد والإشراف على البرامج التدريبية المنهجية خلال السنوات السبع السابقة والتي تم اعتمادها من المنظمة خلال عام 2022 وتم خلالها تأهيل الطواقم الطبية التي تقدم خدمة (الايكمو) في مراكز دعم الحياة المختلفة بوزارة الصحة التي تتكون حاليا من أكثر من 300 عضو من أعضاء فرق دعم الحياة.

وبهذه المناسبة أعربت الفودري في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، عن اعتزازها وفخرها بمنصب رئيس المنظمة ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية لافتة إلى المكانة العالية التي تتمتع بها البلاد في المنظمة وما تضمه وزارة الصحة من مراكز متميزة من الدرجة الذهبية لدعم الحياة.

وقالت الفودري إن مركز دعم الحياة في مستشفى العدان يقدم دورة معتمدة من المنظمة تؤهل أعضاء فرق دعم الحياة ويعد هذاالمركز أحد مركزين فقط في منطقة الشرق الأوسط الذي يوفر الدورات المعتمدة من المنظمة.

وأوضحت أن أعضاء فريق دعم الحياة في مراكز وزارة الصحة يساهمون بفعالية في المنظمة من خلال إعداد السياسات والقواعد الإرشادية العالمية والمشاركة في تقييم واعتماد الدورات في مختلف دول العالم والمشاركة في البحوث.

وذكرت أن خدمة دعم الحياة خارج الجسم (الايكمو) من أحدث الخدمات المقدمة في العناية المركزة لمرضى الحالات الحرجة والذين يعانون فشلا شديدا في الجهاز التنفسي والقلبي إذ يتم خلالها إيصال المريض بجهاز ورئة صناعيين عن طريق قسطرات دقيقة يتم إدخالها في الشرايين والأوردة لمرضى الفشل القلبي والتنفسي الحاد.

يذكر أن منظمة دعم الحياة خارج الجسم منظمة عالمية غير ربحية معنية بتوفير الدعم لمراكز دعم الحياة في مختلف أنحاء العالم من خلال إعداد ونشر القواعد الإرشادية وتوفير فرص التدريب والبحث العلمي وتسجيل البيانات الخاصة بالمرضى ليتم تحليلها واستخدامها في توجيه العلاج المناسب للمرضى.