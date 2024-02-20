بحفظ الله ورعايته، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما كان في وداع سموه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوات الأمن الداخلي (لخويا)، ورئيس بعثة الشرف المرافقة والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، وسفيرنا لدى دولة قطر خالد بدر الم