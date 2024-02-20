بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه

أمير دولة قطر الشقيقة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

يطيب لنا ونحن نغادر دولة قطر الشقيقة بعد زيارة دولة أن نعرب لسموكم عن أصدق مشاعر الشكر ومعاني الامتنان والعرفان لما حظينا به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين رسخا ما يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة ووشائج قربى وأخوة وثيقة.

ونود أن نشيد بمكانة بلدكم الشقيق الرفيعة مؤكدين حرصنا الدائم وعزمنا الثابت على مواصلة التعاون البناء في كافة المجالات وتعزيزه والارتقاء به إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة ويعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين.

كما أود أن أعبر لسموكم عن بالغ امتناني وعميق شكري على منحي (سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني)، مؤكدا اعتزازي بهذه المبادرة الأخوية الكريمة من لدن سموكم والتي لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة التي تجمعنا.

وندعو الله (عز وجل) أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير.