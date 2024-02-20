مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية‬⁩ عن بدء ترشيح 2500 مواطن ومواطنة غدا الأربعاء من ‏المسجلين بنظام التوظيف المركزي ‏للعمل بالجهات الحكومية، وجاء بيان الديوان كالتالي:

بناء على قرار سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الصادر بتاريخ 18 فبراير 2024 بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب، يعلن ديوان الخدمة المدنية أنه سيتم ترشيح دفعة جديدة من المواطنين المسجلين بنظام التوظيف المركزي ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 21/2/2024، كما يستمر الديوان في ترشيح أعداد اخرى من المسجلين خلال الأيام القادمة.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن عدد المرشحين سيكون بين 2000 و2500 مواطن ومواطنة.