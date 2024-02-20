قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن ذكرى تأسيس الدولة السعودية (يوم التأسيس) مناسبة عظيمة يفخر بها كل مواطن سعودي نشأ على أرض المملكة العربية السعودية.

وأضاف الأمير سلطان بن سعد، في تصريح صحافي خلال حفل أقامته السفارة السعودية لدى دولة الكويت بمناسبة يوم التأسيس، أن «تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في 22 فبراير 1727 يعد تاريخا مجيدا لقيام ما نحن عليه الآن»، مؤكدا أن هذه المسيرة التي بناها الأجداد والآباء ستستمر على يد الأبناء والأحفاد.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي، داعيا العلي القدير أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والازدهار.

حضر الحفل سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات بالدولة وممثلي البعثات الديبلوماسية.

وجاء الاحتفال بيوم التأسيس بناء على الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي صدر في يناير 2022 أن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس ويصبح إجازة رسمية ليكون رمزا للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة وارتباط مواطنيها بقادتها.

ويعد الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة وطنية للاحتفاء بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية ككيان سياسي يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار، وفي هذا اليوم أصبحت «الدرعية» عاصمة الدولة السعودية الأولى.