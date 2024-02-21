قبل عام مضى، كانت سوق العملات المشفرة في حالة ركود، وكانت فكرة أن عملة بيتكوين قد تعيد اختبار مستوى قياسي يبلغ حوالي 69000 دولار أمرا مثيرا للسخرية. وبعد مرور 12 شهرا، تشير بعض الدراسات الآن إلى هذا الاحتمال.



يقارن التحليل الفني أكبر رالي قاد الأصل الرقمي إلى مستوى 52000 دولار مع الارتفاعات السابقة، والذي ينبئ بتوقعات لمزيد من المكاسب في الأسابيع المقبلة. وفيما يلي بعض هذه الدراسات، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business» - مع التحذير من أن الماضي ليس دائما دليلا موثوقا للمستقبل، خاصة بالنسبة للأصول الناشئة والمحمومة مثل بيتكوين.



تضاعف سعر بيتكوين 3 مرات منذ بداية عام 2023 وسط تفاؤل بشأن الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية الفورية بالإضافة إلى انخفاض وشيك في نمو المعروض من العملة المشفرة والمعروف باسم الانتصاف.



ارتفعت عملة بيتكوين لأربعة أسابيع متتالية حتى 18 فبراير. وفي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت العملة المشفرة بمتوسط 49% على مدى الأشهر الثلاثة بعد 4 أسابيع من الصعود، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ»، وهذا من شأنه أن يأخذ بيتكوين إلى حوالي 78000 دولار.



وقال ريتشارد جالفين، مؤسس شركة DACM الاستثمارية التي تركز على العملات المشفرة «لا يزال إعداد السوق لبيتكوين قويا للغاية».



وتفترض دراسات موجات إليوت أن الأسواق عرضة لتكرار أنماط الموجات، ويشير تطبيق هذه التقنية على بيتكوين إلى التراجع نحو مستوى 40.000 دولار قبل التقدم إلى حوالي 70.000 دولار. ويقارن ذلك بذروة بيتكوين على الإطلاق عند 68.992 دولارا في نوفمبر 2021، عندما كان العالم مليئا بالتحفيز.



فيما يستخدم المضاربون عقود الخيارات لمجموعة متنوعة من أساليب التداول. تظهر البيانات الواردة من Deribit، أكبر بورصة لخيارات العملات المشفرة، أن فروق أسعار خيارات شراء بيتكوين هي من بين الاستراتيجيات الأكثر شيوعا حاليا. يشير هذا إلى أن المستثمرين يرون إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب في بيتكوين، ولكن ليس بالضرورة زيادات كبيرة. وتتضمن عقود المشتقات لخيارات الشراء في الجانب سعر بيع محدد أعلى من أسعار التداول الحالية.



وقالت المؤسس المشارك للأصول الرقمية في «أوربت ماركتس» كارولين مورون إن سوق الخيارات ككل «تقوم حاليا بتسعير احتمالية تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق قبل الانخفاض إلى النصف عند حوالي 20% إلى 25%، وهو تقدير يبدو عادلا تقريبا بالنسبة لنا».



لم تتغير عملة بيتكوين كثيرا عند 51.956 دولارا اعتبارا من الساعة 6:30 صباحا يوم الثلاثاء في سنغافورة، بالقرب من أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. من بين العملات الأصغر حجما، كانت عملة Worldcoin المميزة من مشروع شارك في تأسيسه سام ألتمان من OpenAI هي العملة البارزة، حيث ارتفعت بنسبة 32% تقريبا في الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات CoinGecko.