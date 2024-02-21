خرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، من الدور الثاني لدورة دبي الدولية في كرة المضرب للألف بخسارتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش الحادية والثلاثين 7-6 (7-5) و3-6 و0-6 أمس.



وكانت المباراة الأولى لسابالينكا منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية عندما تغلبت على الصينية جنغ تشينوين، وأصبحت أول لاعبة تحتفظ بلقبها في ملبورن منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في عامي 2012 و2013.



وكسبت سابالينكا البالغة من العمر 25 عاما المجموعة الأولى بصعوبة بعد الاحتكام إلى شوط فاصل 7-6 (7-5)، قبل أن تخسر الثانية بسهولة 3-6 وتنهار في الثالثة الحاسمة دون أن تكسب شوطا واحدا.



وأكدت فيكيتش تفوقها على سابالينكا التي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الثماني الأوليات، حيث تغلبت عليها للمرة السادسة في ثماني مواجهات جمعت بينهما منذ عام 2016.



وكانت سابالينكا تغلبت على الكرواتية في ربع نهائي بطولة أستراليا العام الماضي في طريقها إلى التتويج باللقب الكبير الأول في مسيرتها الاحترافية.



وتلتقي فيكيتش بالدور المقبل مع الرومانية سورانا سيرستيا في سعيها إلى بلوغ ربع نهائي إحدى دورات الألف للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.



وتغلبت سيرستيا على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الثالثة عشرة ووصيفة بطلة النسخة قبل الأخيرة 6-1 و6-4.



وقالت فيكيتش «في جميع الأوقات لم أستسلم. لم أتوقف عن الاعتقاد بأنني أستطيع الفوز، فقط واصلت القتال»، وأضافت «لأكون صادقة، لم تكن لدي توقعات كبيرة بشأن القدوم إلى دبي. أخبرت مدربي أنني سأخذ هذا الأسبوع كنصف إجازة. أستطيع أن أخبركم أنني أمضيت وقتا على الشاطئ أكثر مما أمضيته في الملعب»، وتابعت ضاحكة «ربما تكون هذه طريقة جيدة للمضي قدما».



وبلغت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا واليونانية ماريا سكاري المصنفتان سابعة وثامنة تواليا الدور ثمن النهائي، بفوز الأولى على الأميركية بيتون ستيرنس 6-1 و5-7 و6-2، والثانية على الأميركية الاخرى إيما نافارو 6-2 و6-4.



ولحقت بهما اللاتفية يلينا أوستابنكو التاسعة وبطلة نسخة 2022 والأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة عشرة وبطلة نسختي 2017 و2018، بفوز الاولى على السويسرية لولو سون 6-4 و6-3، والثانية على الألمانية تاتيانا ماريا 6-3 و6-3.



وتنتظر سفيتولينا البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا ووصيفة بطلة النسخة الاخيرة او الأميركية سلون ستيفنس اللتين تلتقيان لاحقا، فيما تلعب أوستابنكو مع الروسية أنا كالينسكايا الفائزة على الاسبانية كريستينا بوتشسا 6-3 و6-4.



كما تأهلت الروسية ليودميلا سامسونوفا الثانية عشرة من دون أن تلعب بانسحاب مواطنتها أناستاسيا بافليوتشنكوفا بسبب الاصابة.



وانسحبت أيضا البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا وصيفة بطلة نسخة 2010، بسبب إصابة في الظهر تعرضت لها عقب نهاية المجموعة الثانية التي خسرتها 2-6 بعدما كسبت الاولى 6-4 أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة.