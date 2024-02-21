وقعت إدارة الطوارئ الطبية مع الجمعية الأميركية للطوارئ الطبية NAEMT والمعهد الأميركي للسلامة والصحة HSI/ASHI بروتوكول تعاون لمواكبة المستجدات الطبية المعتمدة دوليا في مجال التدريب ولاعتماد مركز التدريب بالطوارئ الطبية بوزارة الصحة بالكويت ليكون مركزا معتمدا دوليا.



وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي، في تصريح صحافي، إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تأهيل الكوادر في الإدارة من مسعفين وفنيين للوصول إلى مسعف دولي وفق برامج تدريب معتمدة من جامعات أميركية، إذ سيكون هناك تعاقد مع هذه المؤسسات الدولية لإحداث تغيير في المنظومة الطبية في مجال الطوارئ الطبية.



وأوضح أن نتائج هذا التعاون الذي تم على هامش مؤتمر الطوارئ الطبية «خدمات الطوارئ الطبية تحديات الواقع وتطلعات المستقبل»، الذي انعقد 18 الجاري برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، سينعكس على المنظومة الصحية بشكل عام لكون الطوارئ الطبية البوابة الأولى لوزارة الصحة.



وأضاف أن المؤتمر أوصى في ختام أعماله بتحسين الأداء للكوادر من مسعفين وفنيين وفق المعايير الدولية ودعم برامج التدريب المعتمدة من خلال مؤسسات دولية لتغيير المنظومة الطبية والتوجهات المستقبلية للوصول إلى مسعف دولي.



وذكر الشطي أن المؤتمر أوصى أيضا بدعم برامج الأمن والسلامة وبرامج إدارة الأزمات والكوارث بالإضافة إلى اعتماد مركز التدريب بالطوارئ الطبية ليكون مركزا معتمدا دوليا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.



في هذا الصدد، أعرب عن تهانيه لأبطال الطوارئ الطبية بيوم الإسعاف الكويتي الذي يصادف 20 فبراير من كل عام.