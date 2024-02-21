في إطار الحرص على التنوع في تقديم الخدمات الصحية وفق الجودة المطلوبة، دشن مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان وحدة شقوق الفم ومتلازمات الوجه والفكين، بفريق طبي متخصص ومتكامل، وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب الأسنان د.أحمد أسد.



هذا ويهتم الفريق بتشخيص وعلاج حالات شقوق الفم ومتلازمات الوجه والفكين، والتي قد تتسبب في اختلاف شكلي في الوجه والفكين، وتؤثر على وظائف البلع والتنفس، والنطق والمضغ، حيث يعمل الفريق على تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى المصابين بهذه الحالات، من خلال تشخيص دقيق وتقييم شامل للحالة.



الجدير بالذكر أن الفريق يتكون من مجالات طبية متنوعة ومتخصصة ذات الصلة، في مجال الجراحة التجميلية، وجراحة الفم والوجه والفكين، وتخصص الأنف والأذن والحنجرة، ومجال النطق والبلع، وتخصص طب الأسنان التجميلي، حيث يتم تقييم حالة المريض، وطرح الخيارات العلاجية المناسبة وفقا لحالته الصحية، عبر اللقاءات الدورية والعلمية المشتركة.