قالت وزارة الصحة إن الاجتماع الثالث للجنة القنصلية السعودية ـ الكويتية المشتركة في الرياض ناقش التعاون الصحي بين البلدين في مجالات الإحالات الطبية من خلال المكاتب الصحية المعتمدة لتسهيل سرعة إحالة المرضى من المستشفيات والحصول على الخدمات الطبية المطلوبة.



وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر مثل وزارة الصحة في الاجتماع الذي بحث سبل نقل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإخلاء الطبي والإسعاف البري والجوي.



وأوضحت أنه تم كذلك بحث سبل التعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من خلال إقامة ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد الصحي.



ولفتت إلى أن د.هشام كلندر قام بزيارة المكتب الصحي في سفارتنا بالرياض للاطلاع على شؤون المرضى والوقوف على احتياجاتهم، مثمنا جهود الزملاء العاملين في متابعة المرضى وذويهم، كما ثمن دور المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها الفاعلة في التعاون المشترك في المجال الصحي.