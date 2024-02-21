عاطف رمضان



قامت إدارة الرقابة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق خمسة محال تجارية في محافظة الفروانية لقيامها بعرض وبيع حقائب وملابس وأحذية وأكسسوارات تحمل علامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية وتمت إحالتها إلى النيابة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية.



وأكدت «التجارة» على مواصلتها الجولات الرقابية على الأسواق والمستودعات والمحال التجارية وجميع المنشآت التجارية للتأكد من التزام الأسواق بالقرارات الوزارية.



ودعت الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن حالات الغش والتقليد عن طريق مراكز حماية المستهلك المنتشرة في محافظات البلاد، وعن طريق التواصل المباشر عبر تطبيق (سهل) في حال وجود أي شكاوى او بلاغ او استفسار، موضحة أن فرقها الرقابية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى او بلاغات يتقدم بها المستهلكون.