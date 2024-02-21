الغازية - أحمد منصور



أظهرت الجولة الميدانية التي نظمتها غرفة التجارة الصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، على مواقع الغارات الإسرائيلية في منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا التي وقعت أمس الأول، الدمارالهائل والخسائر الفادحة التي خلفتها تلك الغارات على المنشآت الإقتصادية، لاسيما هنغارات ومستودعات معمل المولدات الكهربائية، بالإضافة إلى استهداف معمل لصناعة حجارة الإسمنت ومجبل للباطون بالقرب من الموقع الأول، حيث تم تدميرهما بالكامل، وأضحت ركاما.



وفي مشاهدات عينية عند الطريق إلى المعمل المستهدف، كانت النيران لاتزال مشتعلة أمس، بفعل كثافة الزيوت والمازوت، والتي تسربت إلى الطرق المؤدية إلى المعمل، فضلا عن الدخان الأسود المتصاعد والروائح المنبعثة بفعل الحريق، والذي أتى على كل شيء، وتحول المكان إلى بقايا حديد محروق.



الجولة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة في الجنوب، هدفت إلى دحض ما تزعمه اسرائيل، عن وجود مستودع للاسلحة في المكان المستهدف، وهذا ما أكده رئيس الغرفة محمد صالح لـ«الأنباء»، الذي اشار إلى ان الهدف والمخطط الاسرائيلي من الغارات على الغازية، هو تدمير الاقتصاد اللبناني، كونها منطقة صناعية وزراعية وتجارية بإمتياز، لافتا إلى ان حجم الاضرار والخسائر كبيرة جدا وبحدود 8 ملايين دولار اميركي مبدئيا، موضحا ان الامكانات في هذه الظروف لم تعد متوافرة لاعادة البناء من جديد، مشيرا إلى عدم وجود جهات داعمة، او دولة لديها الإمكانات للمساهمة في التعويض عن الخسائر، داعيا إلى التعاون وأخذ كل سبل الوقاية من العدو الذي لن يسكت ولن يستكين وسيكرر عدوانه، فكل مؤسسة يتم تدميرها يقابلها تدمير عائلات بأكملها، فهناك مؤسسات تضم حوالي الـ 300 موظف.



وختم بالاشارة إلى ان المعامل المستهدفة لا يملكها اشخاص تابعون لحزب الله، لا من قريب ولا من بعيد، ومؤكدا «اننا سنقاضي اسرائيل لأن هذا المعمل صناعي 100%».



واعتبر رئيس البلدية حسن محمد غدار لـ «الأنباء» أن الضربة على الغازية هي ضربة اقتصادية، وبان إجرام العدو مستمر، بدأ بالزراعة، ومن ثم انتقل اليوم إلى الصناعة، بهدف تدميرها.



وأضاف «بالنسبة للتعويض عن الأضرار سيتم وضع دراسة حول الأضرار وعرضها على الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب، مشيرا إلى ان كل المحال التجارية والمؤسسات والشركات في الغازية بدون استثناء عادت وفتحت أبوابها.



واكد انه لا خطوط حمر لدى الإسرائيلي، وما يحصل في غزة أكبر دليل، فالأطفال يموتون من الجوع. وأهالي الغازية يفكرون ويبكون على أهل غزة وأطفالها وما يحصل فيها، وكذلك يفكرون بأهل الجنوب.



وختم بالقول بالتأكيد على انه لا يوجد في المصنع مستودعات اسلحة كما تزعم اسرائيل، والتي تسعى إلى تهجير الناس، ولكن الناس باقية، واسرائيل تمارس الإرهاب بكل ما للكلمة من معنى.



من جهته، قال صاحب المعمل محمد خليفة: «لقد انشىء المعمل منذ 11عاما، وهو يختص بصيانة وتجميع مولدات الكهرباء، وأيضا يضم مستودعات للزيوت، ومستودعاتنا مفتوحة منذ الصباح حتى المساء، وهي مكشوفة لكل الناس، أما بالنسبة للادعاء بأن المعمل هو مستودع اسلحة، فهو افتراء وكلام باطل وعار من الصحة، لافتا إلى ان المعمل يضم 23 عاملا لم يصب أحد بأذى، سوى عامل واحد وجراحه طفيفة.