

أعلن مكتب تطوير البحث العلمي بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت عن إطلاقه سلسلة من ورش العمل المتقدمة، في خطوة طموحة لرفع كفاءة ومهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، وجاءت هذه المبادرة استجابة للحاجة الماسة إلى تطوير القدرات البحثية وتحسين الإنتاج العلمي في جامعة الكويت.



وافتتحت السلسلة بورشة عمل بعنوان «أساسيات بايثون للباحثين»، أدارها د.محمد المرزوق، الأستاذ المشارك في قسم نظم المعلومات، حيث قدم خلال هذه الورشة شرحا مفصلا حول الأساسيات اللازمة لفهم واستخدام لغة البرمجة بايثون، بدءا من إعداد البيئة البرمجية وصولا إلى الصياغات الأساسية واستخدام مكتبات علوم البيانات، مشددا على أهمية هذه الأدوات في تسهيل عملية البحث العلمي وتحليل البيانات.



بدوره، أعرب مشرف مكتب تطوير البحث العلمي بالتكليف د.أحمد أشكناني عن شكره وتقديره للدكتور محمد المرزوق لما بذله من جهد في إعداد وتقديم الورشة، مشيرا إلى أن هذا النشاط يمثل جزءا من إستراتيجية شاملة لتعزيز القدرات البحثية في الكلية، مبينا أن هذه الورشة الافتتاحية تعد خطوة أولى ضمن سلسلة تتضمن ست ورش عمل متنوعة، تغطي مواضيع متعددة منها مهارات استخلاص البيانات آليا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلمية، والاستدلال السببي، وغيرها من المواضيع الهامة لمجتمع الباحثين، لافتا إلى أنه تم تصميم كل ورشة من هذه الورش لتعزيز جانب معين من مهارات البحث لدى المشاركين، وسيقودها نخبة من الخبراء في مجالهم العلمي.



وستعقد الورش المقبلة على مدار الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023/2024، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى البحث العلمي بالكلية وتمكين الباحثين من مواكبة التطورات السريعة في مجالاتهم العلمية.