أجرى وفد من «الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم» زيارة رسمية إلى قبرص للاطلاع على مؤسسات التعليم العالي في مجال الطب وطب الأسنان.



وذكرت سفارة الكويت لدى قبرص، في بيان، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزيرة التربية والتعليم والشباب القبرصية د.أثينا ميخاليدو لمناقشة سبل تعزيز التقارب والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة لدى البلدين.



وقال البيان إن الوفد الكويتي برئاسة عضو مجلس الإدارة في الجهاز د.فؤاد حسن عقد اجتماعا مع الوزيرة القبرصية بمشاركة السكرتير الثالث بالسفارة الكويتية دانة الدويلة لبحث مستوى مؤسسات التعليم العالي القبرصية وخاصة في مجال الطب وطب الأسنان.



وأضاف أن الوفد التقى كذلك سفير الكويت لدى قبرص عبدالله الخرافي الذي أعرب عن ترحيبه بالوفد وأهمية زيارته في تعزيز المستوى الأكاديمي.



بدوره، أكد الخرافي استعداد السفارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الزيارة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



ومن المقرر أن يقوم الوفد بجولة تفقدية في عدد من الجامعات والكليات والمراكز البحثية في قبرص للوقوف على مستوى المناهج العلمية وآليات وتقنيات التدريس المتقدمة والاطلاع على مستوى البنية التحتية والخدمية التي توفرها تلك المؤسسات.



ويضم الوفد، إلى جانب رئيسه فؤاد حسن، كلا من القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة الكويت د.راشد العازمي ومدير إدارة المكتب الفني بوزارة الصحة د.نوفه الشمري.



ويهدف «الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم»، الذي أنشئ عام 2010، إلى تحسين مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي في الكويت وتحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها، وذلك من خلال عمليات التقييم المستمر لتلك المؤسسات وبرامجها وفقا لمعايير هيئات الاعتماد العالمية.