احتفلت سفارتنا في المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 33 ليوم التحرير بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن وعدد من اصحاب السمو والمعالي ورؤساء بعثات ديبلوماسية في المملكة.



وبهذه المناسبة، تقدم سفيرنا في المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، في تصريح لـ «كونا» بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، والى كل أبناء الشعب الكويتي.



وقال سفيرنا لدى السعودية إن الحضور الكبير من اصحاب السمو والمعالي والسعادة والمواطنين السعوديين ما هو الا دليل على وحدة وترابط الشعبين وانعكاس للعلاقات الكويتية ـ السعودية الوثيقة، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ قيادتي البلدين ويديم على الشعبين الكويتي والسعودي نعمتي الأمن والأمان.



من جهته، قال أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن ما رأيناه من تجمع خليجي باهر في الحفل الذي اقامته سفارة الكويت لدى المملكة العربية السعودية يعكس المكانة التي تحظى بها لدى الأوساط السعودية والخليجية. وأضاف البديوي ان الحضور يثبت اللحمة الخليجية ويدل على التعاضد والإيمان الخليجي بالمصير المشترك، معربا عن أمنياته بمزيد من الأمن والأمان والازدهار للكويت.



وتقدم البديوي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والى الشعب الكويتي كافة بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة سمو الأمير.



وكان الحفل الذي اقامته السفارة قد بدأ بالسلام الوطني للكويت والمملكة العربية السعودية ثم كلمة لسفير الكويت، فعرض مرئي عن العلاقات الكويتية ـ السعودية، وتقديم هدية تذكارية لنائب أمير منطقة الرياض باعتباره ضيف شرف الحفل.