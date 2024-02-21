

يشارك جهاز حماية المنافسة يومي 20 و21 فبراير الجاري بالفعاليات الوطنية في برج ومجمع الحمراء التجاري، وذلك بشعار عز وفخر احتفالا بالأعياد الوطنية ضمن فعاليات الجهات الحكومية المشاركة تحت مظلة وزارة الاعلام.



وجاءت المشاركة لإبراز دور الجهاز والمشاركة الوطنية، حيث تتوشح في هذا الشهر المنارات والمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة بالأعلام الوطنية بمناسبتي اليوم الوطني وعيد التحرير (25 و26 فبراير).



يذكر أن مشاركة «حماية المنافسة» في هذه الفعاليات تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة د.راشد العجمي بادر كوكبة من الموظفين من جهاز حماية المنافسة بإقامة فعالية في البوابة الرئيسية في برج ومجمع الحمراء التجاري متضمنة توزيع مجموعة من الهدايا الوطنية على للجمهور.