

أعلن بنك وربة عن إطلاق أحدث منتجاته، جهاز نقاط البيع اللاسلكي الذكي iPos، وهو جهاز نقطة بيع متطور تم تصميمه خصيصا لتحويل طريقة تعامل التجار مع أنشطتهم وأعمالهم. ويتماشى هذا المنتج الجديد تماما مع رؤية بنك وربة لخلق قيمة فريدة في القطاع المصرفي وما وراءه، فتح الفرص للأفراد والشركات على حد سواء.



وبهذه المناسبة، أوضح خالد السعدي مدير إدارة خدمات التجار في بنك وربة أن جهاز نقاط البيع اللاسلكي الذكي iPos، الذي يتميز بطراز A920 من PAX، يعد أحدث وأكثر الأجهزة تقدما في السوق، يعمل بنظام التشغيل Android.وأشار السعدي إلى أن الجهاز يتمتع بمجموعة من الميزات المصممة لدعم التجار في تنمية أعمالهم من خلال تطبيقات متنوعة مع إمكانية احتوائه وتشغيله لبرامج الولاء الخاصة بالتاجر. مع المرونة لتتم برمجته في كل من وضعيات WIFI وGPRS، ويلغي الحاجة إلى أوضاع محطات ثابتة، ما يبسط العمليات للتجار.



وتتماشى هذه الخدمة مع توجه بنك وربة لتقديم أفضل تجربة للعملاء، حيث يتم طرح طراز A920 بكاميرات عالية الجودة مزدوجة للمسح السريع ومعالجة المدفوعات عبر رموز QR والموبايل، ما يضمن أن المعاملات ليست فقط أسرع ولكن أكثر دقة، مقللة من أخطاء الإدخال اليدوي.



وذكر السعدي أن هذه الميزة ضرورية بشكل خاص مع شهودنا على ازدياد منصات الدفع الرقمية، حيث تؤكد قدرة الجهاز على قبول عمليات المحافظ الرقمية، والعمليات بالعملات الأجنبية والتي تجعله أداة لا غنى عنها للتجار الذين يهدفون إلى خدمة عملاء عالميين.



وفي ختام تصريحه، أعرب السعدي عن فخره واعتزازه بتقديم هذه الخدمة قائلا: نحن فخورون بتقديم جهاز نقاط البيع اللاسلكي الذكي iPos إلى السوق، الذي يعد شهادة على سعينا المستمر للابتكار والتميز، مؤكدا أن إطلاق هذه الخدمة يمثل علامة فارقة مهمة في مهمتنا للمساهمة في طموحات الأفراد والشركات والمجتمع، ونحن واثقون من أن هذا الجهاز لن يلبي توقعات عملائنا وأصحاب المصلحة فحسب، بل سيتجاوزها.