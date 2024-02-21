بداح العنزي



شددت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان على أهمية رفع مستوى النظافة في مختلف المناطق.



وأكدت المشعان خلال جولة تفقدية في الوفرة الزراعية أمس على ضرورة تكثيف الجهود ورفع مستوى النظافة بشكل فوري، مشيرة إلى اتخاذ الخطوات التعاقدية والإجراءات اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بالعقود.



من جانب آخر، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرارا بإضافة نشاط المكتبة ضمن الاستعمالات التجارية بالعقارات الاستثمارية.



وتضمن القرار التالي:



المادة الأولى



يضاف نشاط المكتبة الى البند الثامن عشر (الاشتراطات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية خارج مدينة الكويت وداخلها) الوارد بالجدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، شريطة ألا تقل مساحة المكتبة عن 750م2.



المادة الثانية



على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



من جانب آخر، فقد أحالت د.المشعان الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تقرير الجهاز التنفيذي بشأن مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة في سوق شرق.



وتضمنت مذكرة نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.ميساء بوشهري: نود الإحاطة بأنه بتاريخ 26/12/2023 تم عقد اجتماع بين مدير عام البلدية ونائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع، ونائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، وتمت الموافقة على ما جاء بكتاب وزير المالية بشأن توسعة مبنى سوق السمك الواقع ضمن سوق شرق دون إضافة أي نسب تجارية او مكاتب إدارية حكومية.



أما بشأن الطلب الوارد بكتاب وزير المالية بشأن مدى إمكانية استغلال المساحات غير المستغلة في سوق شرق فلم تتم الموافقة عليها.



كما أصدرت د.المشعان قرارين، تضمن الأول:



مادة 1: يكلف بالإضافة الى عمله م.نواف الكندري - نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير - بالقيام بأعمال م.ثامر سعود المطيري - نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء اعتبارا من 27/2/2024 ولحين عودته من إجازته الدورية.



كما تضمن القرار الثاني: يكلف بالإضافة الى عمله فرحان العجمي - نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية بالقيام بمهام مشعل العازمي - نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات ولحين عودته من الإجازة.



.. وتطلب بياناً بالموظفين واللوائح والهيكل التنظيمي للبلدية



طلبت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان من مدير عام البلدية تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالمواضيع التالية:



٭ موظفي البلدية.



٭ مديري الإدارات بالبلدية.



٭ اللوائح والتعاميم المنظمة للبلدية.



٭ الهيكل التنظيمي للبلدية.