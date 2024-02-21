بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على اقتراح عدد من الأعضاء بشأن تحويل استعمال 4 قطع في السالمية 12،66،80،227 من سكني إلى استثماري، حيث كان الأعضاء فهد العبدالجادر، م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، سعود الكندري، م.علياء الفارسي، د.حسن كمال، ناصر الجدعان، قد تقدموا باقتراح بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية.



وأضاف أن اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن ضم السكة السد إلى عقار الوثيقة في حالة انتهاء الشيوع وأصبح مالك العقار واحدا.



وقال د.كمال إن اللجنة رفضت طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق 1، كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من صاحب العلاقة بشأن تنظيم الأسواق العشوائية في الشوارع.



وذكر أن اللجنة رفضت الاتفاقية الاستشارية بشأن دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق بناء على الشكوى المقدمة من مجموعة أهالي منطقة العديلية بشأن إقامة جسر مشاة بين منطقتي الفيحاء والعديلية، كما وافقت على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل مسمى النشاط بحديقة حيوان الصليبية.



وبين أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي المعاملات التالية للدراسة، وتشمل طلب الموافقة على تأجير بعض أدوار مبنى مقر الاتحاد بمنطقة حولي والمقترح المقدم من صاحب العلاقة بشأن إيصال التيار الكهربائي إذا اكتمل دور واحد صالح للسكن.



وأشار إلى أن اللجنة أحالت الرد على الأسئلة المتعلقة بشأن رؤية لتطوير جزيرة فيلكا، وكذلك تأخير تنفيذ مشروع القرية التراثية إضافة إلى رؤية البلدية لتطوير منطقتي المرقاب والصوابر إلى لجنة العاصمة لعقد ورشة عمل ورفع توصياتها للمجلس.