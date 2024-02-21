واصلت الفرق الميدانية لإدارة النظافة في بلدية محافظة الأحمدي أعمال إزالة المخلفات والنفايات في منطقة الوفرة الزراعية للحد من المظاهر السلبية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مخالفي لائحة النظافة، حيث كثفت جولاتها الميدانية في شوارع وساحات مزارع الوفرة لضبط الباعة الجائلين ورفع النفايات وإزالة السيارات المهملة وتحرير محاضر المخالفات بشأن مخالفات إشغالات الطرق.



وأسفرت الجولات الميدانية المكثفة لفرق إدارة النظافة في بلدية محافظة الأحمدي عن إزالة لعربات البيع المتنقلة المخالفة «فود ترك» وضبط البقيات ورفع النفايات والمخلفات إلى المودم.



وشارك في الحملة عدد من مفتشي مركز الوفرة وبالاستعانة بآليات ومعدات مراقبة إشغالات الطرق التي أسفرت عن رفع 10 عربات «فود ترك» بيع متنقلة و15 «بقي».