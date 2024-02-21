

استقبل البنك التجاري الكويتي في مقره الرئيسي عمران نزير أحمد، الفائز السادس بالجائزة الكبرى في سحب «النجمة» الـ 1.5 مليون دينار، الذي تم تنظيمه في «مروج» بعنوان «كشتة النجمة»، وتم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك، وبحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche - الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاه»، وعبدالعزيز أشكناني ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وكان في استقبال الفائز عمران نزير أحمد لدى زيارته للبنك مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي، ونائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع وعدد من فريق الإدارة التنفيذية في البنك حيث قاموا بتهنئته وإنهاء معاملة تسليمه الجائزة.



وفي هذا السياق، عبر عمران نزير أحمد عن فرحته البالغة بالفوز بهذه الجائزة الكبرى متوجها بجزيل الشكر إلى إدارة البنك التجاري، قائلا: «أنا سعيد جدا بفوزي بجائزة الـ 1.5 مليون دينار من حساب «النجمة» الذي يوفر لأصحابه فرصا مواتية للفوز بجوائز نقدية على مدار السنة، وفرحتي كبيرة بفوزي بهذه الجائزة». واختتم حديثه متمنيا أن يحالف الحظ جميع عملاء البنك التجاري الكويتي في السحوبات المقبلة.



بدوره، توجه الزعابي بتهنئة الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة، كاشفا أن التجاري كان من أوائل البنوك التي قامت بطرح منتجات مصرفية ادخارية توفر للعملاء الفرصة للفوز بجوائز نقدية، لاسيما أن البنك قد بادر في تسعينيات القرن الماضي بطرح شهادة النجمة لتتحول بعد ذلك لحساب النجمة الذي يقدم لأصحابه فرصا متعددة للفوز بجوائز نقدية كبيرة، مؤكدا أن البنك قد توج 6 فائزين حتى الآن بهذه الجائزة النقدية. وتابع مؤكدا حرص البنك التجاري الكويتي على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ترتقي لمستوى تطلعات عملائه وتلبي كل احتياجاتهم المصرفية بما يعزز ريادة التجاري في تقديم الحلول المصرفية الرقمية لكل شرائح عملائه.



وأضاف أن الفرصة ما زالت متاحة أمام عملاء البنك التجاري لمضاعفة فرصهم والفوز بجوائز حساب النجمة حيث يقدم الحساب جوائز أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار وشهرية بقيمة 20 ألف دينار ونصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة الـ 1.5 مليون دينار السنوية، المقدمة من حساب النجمة في البنك التجاري، منوها في هذا الصدد أنه يمكن للعميل فتح حسابه مباشرة عن طريق تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK mobile واستلام بطاقة السحب والتحويل إلى حسابه دون الحاجة إلى زيارة الفرع.



بدورها، قالت الورع: يسعدنا تهنئة الفائز عمران نزير أحمد واستقباله في مقر البنك الرئيسي، وبالنيابة عن الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالبنك التجاري، نتقدم إليه بالشكر والتقدير لثقته بالبنك التجاري الكويتي ومنتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المتطورة كونه عميل البنك التجاري الكويتي منذ ما يقرب من 15 عاما.