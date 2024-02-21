

يحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمزايا الاستثنائية التي تناسب مختلف الشرائح، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن توفير خدمة الليموزين المجانية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة. ويمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة الاستفادة من هذه الخدمة المجانية لمرة واحدة من خلال خدمة المساعدة الشخصية «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) والحجز عبر الاتصال بالرقم المخصص 1888125، ويسري هذا العرض خلال الفترة من 22 فبراير حتى 2 مارس 2024 المقبل.



وتأتي هذه الخدمة من بنك الكويت الوطني ضمن العديد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) مثل إنهاء إجراءات السفر السريع والأمتعة الإضافية وتسليم الأمتعة وعروض الفنادق وباقات العمرة، إضافة إلى توصيل المبالغ النقدية حتى 10 آلاف دينار، وخدمات المراسل للأعمال، التي تشمل تقديم وتجديد المستندات الحكومية، إضافة إلى تجهيزات الأعمال والاستشارات الخاصة والتنقلات من وإلى المطار وخدمة الليموزين، وخدمة الاستقبال والمساعدة في الكويت. وبهذه المناسبة، مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: نسعى باستمرار إلى توفير أفضل المزايا والخدمات لعملائنا بهدف إثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها، وأن نكون الأقرب دائما لهم من خلال تقديم عروض استثنائية تمنحهم المزيد من الرفاهية وراحة البال.



وأضاف: نعرف جيدا تفضيلات عملائنا من خلال التواصل المستمر معهم عبر مختلف القنوات، وهو ما يعكس حرصنا على تعظيم استفادتهم من الخدمات والعروض المميزة والمكافآت الاستثنائية التي تناسب أنماط حياتهم اليومية وتلبي رغباتهم واحتياجاتهم بدقة من مختلف الشرائح والأعمار.



ويفخر بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى البنك باستمرار إلى توفير تجربة مصرفية أكثر ابتكارا لعملائه.



ويقدم بنك الكويت الوطني لعملائه من الخدمات المصرفية الممتازة مجموعة حصرية من الخدمات، بما في ذلك: مدير علاقات عملاء مخصص لعملاء الخدمات المصرفية المميزة ومسؤول حساب مصرفي شخصي لعملاء الذهبي الذين يهتمون بجميع الاحتياجات المصرفية للعملاء بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى صالات الخدمات المصرفية الممتازة، والحلول الاستثمارية المتنوعة بما في ذلك: سمارت ويلث والوطني للوساطة، وباقة الخدمات المصرفية للعائلة، وخدمات الصراف الآلي المميزة التي تمنحهم الأولوية في إجراء معاملاتهم بطريقة سريعة وسهلة.